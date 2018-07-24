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Vatandaşlar Linç Etti: Parkta Herkesin Ortasında Kadına ...

Kırıkkale'de meydana gelen feci olayda bir kişi sokakta kadına cinsel istismarda bulundu. Emniyete götürülen kişi, "Kadının yanına su istemeye gitmiştim. Bağırmaya başladı" dedi.

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Vatandaşlar Linç Etti: Parkta Herkesin Ortasında Kadına ...

Kırıkkale'de meydana gelen feci olayda bir kişi sokakta kadına cinsel istismarda bulundu. Emniyete götürülen kişi, "Kadının yanına su istemeye gitmiştim. Bağırmaya başladı" dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 21:15
Vatandaşlar Linç Etti: Parkta Herkesin Ortasında Kadına ...

Kırıkkale'de feci bir olay meydana geldi.

Kent merkezinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, M.E isimli kadını taciz ettiği iddia edilen Emre K. isimli kişi, bölgede bulunan vatandaş ve esnaflar tarafından linç edilmek istendi. Bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Emre K. isimli kişiyi linç edilmekten, bölgede bulunan güvenlik görevlileri kurtardı. Polisler tarafından kalabalığın arasından güçlükle alınan kişi polisler tarafından araca bindirildi. Gözaltına alınan Emre K. emniyetteki ifadesinde kadına tacizde bulunmadığını sadece su istemek için yanına gittiğini söyledi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Emniyette polise verdiği ifadede, kadının su istediği sırada bağırmaya başladığını savunan Emre K., kötü niyetinin olmadığını ifade etti.

Bir alışveriş merkezinde çalıştığı öğrenilen Emre K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Keskin F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Son Güncelleme: 24.07.2018 21:12
Anahtar Kelimeler:
TacizKırıkkaleSon Dakika
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