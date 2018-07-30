Vatandaşlar İhbar Etti; 10 Terörist Öldürüldü

Tunceli-Pülümür mevkiinde yıkıcı eylem hazırlığında olan 10 terörist dikkatli vatadanşların ihbar etmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava araçları ile öldürülerek etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;