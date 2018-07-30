Vatandaşlar İhbar Etti; 10 Terörist Öldürüldü

Tunceli-Pülümür mevkiinde yıkıcı eylem hazırlığında olan 10 terörist dikkatli vatadanşların ihbar etmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava araçları ile öldürülerek etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle;
Pülümür Kırsalında Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 10 BTÖ mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.