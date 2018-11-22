Vatandaşa Müjde Haberlerine Tepki!

Milli Gazete Yazarı Zeki Ceyhan'ın son yazısı "vatandaşa müjde üstüne müjde" başlığı ile yayımlandı. Ceyhan yazısında yandaş medya olarak tabir ettiği hükümete yakın yayın organlarının vatandaşa müjde olarak verdiği haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak hazırlıkları devam eden Hal Yasası'nın da doğru olmadığını savunuyor.

"Meyve sebze fiyatları alıp başını gitmiş durumda! Bırakın meyve sebze fiyatlarını kontrol altına almayı daha kuru soğan fiyatlarını aşağı indirmeye bile kimsenin gücü yetmiyor. Ama yandaş medya üzerine düşeni layıkıyla yapıyor. Hatta fazlası ile yapıyor. Yazılı medya, “Vatandaşa müjde” başlıklarından geçilmiyor. Doğal olarak, “Neymiş bu müjde?” diye meraklanıyor ve haberleri bir solukta okuyoruz." ifadelerini kullanarak başlıkların dikkat çekmekten ziyade hükümete yaranmak için atıldığını öne sürüyor.

Sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlayacağını duyuran haberlere de değinen Zeki Ceyhan " Haberde, “Meyve sebze fiyatları ucuzlayacak” deniliyor. Nasıl olacakmış bu iş? Yeni hal yasası ile ucuzluk sağlanacakmış. Meyve sebze fiyatlarında ucuzluk dediysek de kimse bugünden yarına bir ucuzluk beklemesin. Daha “yeni hal yasasının” taslağı hazırlanmış durumda. Bu taslak Cumhurbaşkanı yardımcısına sunulmuş. Oradan Meclis’e geçmesi ve yasalaşması bekleniyor. Bu taslağa göre 175 olan hal sayısı 30’a düşürülecekmiş." ifadelerini kullandı.

Milli Gazete Yazarı Zeki Ceyhan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle;

Demek meyve sebzedeki fiyat yüksekliği hal sayısındaki çokluktan kaynaklanıyormuş! Hal sayısı yaklaşık altıda bire indirileceğine göre acaba meyve sebze fiyatları da altıda bire düşer mi? Hiç kimse böyle ham hayallere kendisini kaptırmasın. Mazot, gübre, tohum fiyatları bu seviyede iken meyve sebze fiyatı da olduğu yerde durur. Meyve sebzedeki fiyat yüksekliğini sadece aradaki komisyoncuların aşırı kâr etme arzusuna bağlama doğru bir yaklaşım olamaz. Böyle bir arzu fiyat yüksekliğinin nedenlerinden sadece ve sadece birini oluşturur. Daha hangi sebzenin meyvenin ne kadar üretilmesi gerektiğini bile hesaplayamamış bir ülkede fiyat yüksekliğinin sorumlusu olarak sadece komisyoncuyu göstermek insanın kendi kendisini aldatmasından başka bir şey değildir. Meyve sebze fiyatının ucuzlayacağı falan yok ama yandaş medya üzerine düşeni bir güzel yapıp iktidara en güzel yağlarını çekiyor. Meyve sebze fiyatları tavan yaparken onlar ucuzluk müjdesi vererek isimlerini tarihe altın harflerle(!) yazdırıyorlar. Zira yağcılığın böylesi bugüne kadar pek görüp aşinası olduğumuz bir şey değil. Yandaş medyada iktidardan bir aferin koparabilmek uğruna elinden ne geliyorsa yapıyor. Ve ne zaman geleceği belli olmayan bir ucuzluğu(!) şimdiden müjdeliyor.

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