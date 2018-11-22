Vatandaşa Müjde Haberlerine Tepki!

Milli Gazete Yazarı Zeki Ceyhan'ın son yazısı "vatandaşa müjde üstüne müjde" başlığı ile yayımlandı. Ceyhan yazısında yandaş medya olarak tabir ettiği hükümete yakın yayın organlarının vatandaşa müjde olarak verdiği haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak hazırlıkları devam eden Hal Yasası'nın da doğru olmadığını savunuyor.
"Meyve sebze fiyatları alıp başını gitmiş durumda! Bırakın meyve sebze fiyatlarını kontrol altına almayı daha kuru soğan fiyatlarını aşağı indirmeye bile kimsenin gücü yetmiyor. Ama yandaş medya üzerine düşeni layıkıyla yapıyor. Hatta fazlası ile yapıyor. Yazılı medya, “Vatandaşa müjde” başlıklarından geçilmiyor. Doğal olarak, “Neymiş bu müjde?” diye meraklanıyor ve haberleri bir solukta okuyoruz." ifadelerini kullanarak başlıkların dikkat çekmekten ziyade hükümete yaranmak için atıldığını öne sürüyor.
Sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlayacağını duyuran haberlere de değinen Zeki Ceyhan " Haberde, “Meyve sebze fiyatları ucuzlayacak” deniliyor. Nasıl olacakmış bu iş? Yeni hal yasası ile ucuzluk sağlanacakmış. Meyve sebze fiyatlarında ucuzluk dediysek de kimse bugünden yarına bir ucuzluk beklemesin. Daha “yeni hal yasasının” taslağı hazırlanmış durumda. Bu taslak Cumhurbaşkanı yardımcısına sunulmuş. Oradan Meclis’e geçmesi ve yasalaşması bekleniyor. Bu taslağa göre 175 olan hal sayısı 30’a düşürülecekmiş." ifadelerini kullandı.
Milli Gazete Yazarı Zeki Ceyhan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle;
Demek meyve sebzedeki fiyat yüksekliği hal sayısındaki çokluktan kaynaklanıyormuş!
Hal sayısı yaklaşık altıda bire indirileceğine göre acaba meyve sebze fiyatları da altıda bire düşer mi?
Hiç kimse böyle ham hayallere kendisini kaptırmasın.
Mazot, gübre, tohum fiyatları bu seviyede iken meyve sebze fiyatı da olduğu yerde durur.
Meyve sebzedeki fiyat yüksekliğini sadece aradaki komisyoncuların aşırı kâr etme arzusuna bağlama doğru bir yaklaşım olamaz.
Böyle bir arzu fiyat yüksekliğinin nedenlerinden sadece ve sadece birini oluşturur.
Daha hangi sebzenin meyvenin ne kadar üretilmesi gerektiğini bile hesaplayamamış bir ülkede fiyat yüksekliğinin sorumlusu olarak sadece komisyoncuyu göstermek insanın kendi kendisini aldatmasından başka bir şey değildir.
Meyve sebze fiyatının ucuzlayacağı falan yok ama yandaş medya üzerine düşeni bir güzel yapıp iktidara en güzel yağlarını çekiyor.
Meyve sebze fiyatları tavan yaparken onlar ucuzluk müjdesi vererek isimlerini tarihe altın harflerle(!) yazdırıyorlar.
Zira yağcılığın böylesi bugüne kadar pek görüp aşinası olduğumuz bir şey değil.
Yandaş medyada iktidardan bir aferin koparabilmek uğruna elinden ne geliyorsa yapıyor.
Ve ne zaman geleceği belli olmayan bir ucuzluğu(!) şimdiden müjdeliyor.
Yazıyı kaynağından okumak için buraya tıklayabilirsiniz.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Ben de acaba kpsscafe bir özeleştiri mi yaptı diye düşünürken meğersem aynı taş aynı hamammis. İğneyi de çuvaldızı da başkasına batiriyorsunuz. Siz de kaç defa yapmadınız mı bu haberlerden. Lütfen biraz ciddiyet
KPSS cafe deki başlıklarda %100 masum değil hani. Atama ilanı gibi haber yapıp okunma sayisini artırıyorsunuz.. Vel hasıl kelam herkes kendi yolunda. Yandaş yandaşlığını fırsatçı fırsatçılığını yapıyor. Olan biz mağdur umutzedelere oluyor
meyve sebze soğan pırasayla uğraşıyorlar gençleri gss prim borçlusu yaptılar şu tarihe kadar ödersen sağlıktan yararlanırsın biriken borçlarını öde diyorlar adam hem işsiz hem de borçlu gençliğin borçlarla elini kolunu bağladılar gıkı çıkmıyor onlar hala soğan sarımsak diyorlar buna da müjde diyorlar Allah ıslah etsin ne diyelim