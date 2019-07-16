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Vatandaşa kötü Haber! ZAM GELDİ...

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ile motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatına 15, benzinin litre fiyatına ise 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

Vatandaşa kötü Haber! ZAM GELDİ...

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ile motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatına 15, benzinin litre fiyatına ise 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

16 Temmuz 2019 Salı 19:56
Vatandaşa kötü Haber! ZAM GELDİ...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı eşel mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için üçüncü kez tekrar devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 18 kuruşluk artışın 15 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 3 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara’da ortalama 6,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,54 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,32 liradan 6,47 liraya, İzmir’de 6,40 liradan 6,55 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 11 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 9 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara’da ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,97 liradan 7,08 liraya, İzmir’de 7,04 liradan 7,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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