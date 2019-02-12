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Vatandaş Soluğu Sokakta Aldı! Çankırı'da korkutan deprem

AFAD, Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Vatandaş Soluğu Sokakta Aldı! Çankırı'da korkutan deprem

AFAD, Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

12 Şubat 2019 Salı 21:42
Vatandaş Soluğu Sokakta Aldı! Çankırı'da korkutan deprem

Çankırı'da bu akşam Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı’da endişe yaratan deprem, Ankara ve çevre illerden de hissedildi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14’te merkez üssü Çankırı’nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde depremmeydana geldi. Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı’da endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Deprem, Çankırı’nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde yıkım olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamazken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

20.14'teki depremden hemen sonra da artçı depremler meydana geldi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
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X 1 gün önce

Çok sık depremler olmaya başladı hiç normal değil

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1233528889 23 saat önce

Allah goruo insanalara yapilan zulmu haksizligi we bunlat onun isbati uyarisi onca ulkede issiz ac warken duaunmeli birazz neden oluoobi deprem....

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