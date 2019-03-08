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Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran polisin cezası belli oldu!

Beşiktaş’ta bir otel odasında bir dönem aşk yaşadığı eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz’ın ceset görüntülerini sızdırdığı iddia edilen polis memurunun aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme polis memuru Faruk K.’yı toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran polisin cezası belli oldu!

Beşiktaş’ta bir otel odasında bir dönem aşk yaşadığı eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz’ın ceset görüntülerini sızdırdığı iddia edilen polis memurunun aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme polis memuru Faruk K.’yı toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

08 Mart 2019 Cuma 19:31
Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran polisin cezası belli oldu!

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, polis memuru Faruk K. katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

“19 AYDIR POLİSLİKTEN UZAKLAŞTIRILDIM”

Mahkeme sanık Faruk K.’dan son savunmasını yapmasını istedi. Faruk K. “Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Zerre kadar menfaatim olmadı. Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatımı istiyorum” dedi. Sanıklar müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep ettiler.

POLİS MEMURUNA 1 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık polis memuru Faruk K.’yı “Görevi kötüye kullanmak, gizliliği ihlal, ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme” suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

3 SANIĞA 2 AY 15 GÜN HAPİS

Sanık polis memuru Faruk K.’nın eşinin de arasında bulunduğu diğer 3 sanık ise ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme suçundan ayrı ayrı 2 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara verdiği hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz’ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek takipsizlik kararı vermişti. Şaşmaz ile Aker’in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda Didem Ç., Yakup İ., Faruk K. ve Sibel K. hakkında “Gizliliğin ihlali”, “Görevi kötüye kullanma” ile “Ses ve görüntülerin kayda alınması” suçlarından dava açılmıştı.

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