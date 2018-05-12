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Vatan Şaşmaz Cinayetinde Flaş Gelişme: O Polis Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre cinayet yeri görüntülerini sızdıran polis hakkında istenen ceza belli oldu.

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Vatan Şaşmaz Cinayetinde Flaş Gelişme: O Polis Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre cinayet yeri görüntülerini sızdıran polis hakkında istenen ceza belli oldu.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:03
Vatan Şaşmaz Cinayetinde Flaş Gelişme: O Polis Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Vatan Şaşmaz cinayetinde flaş gelişme ! 

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, geçtiğimiz yılın 28 Ağustos günü Beşiktaş’ta bulunan bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz’ı sırtına ve boynuna isabet eden 4 kurşunla öldüren Filiz Aker daha sonra da aynı silahı kendine doğrulttu ve intihar etmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından otele çok sayıda polis gönderildi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ BASINA SATMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan olay sonrası bölgeye giden ve odaya giren polis ekiplerinden biri, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru F.K., Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in kanlar içindeki cansız bedenlerinin fotoğrafını çekti ve video kaydına aldı. F.K. daha sonra bu videoyu karısı S.K.’ya ve 8 polis arkadaşının olduğu bir WhatsApp grubunda paylaştı. Polis memurunun eşi S.K. da bu videoyu aile üyelerinin olduğu gruba atınca S.K.’nın erkek kardeşinin kız arkadaşı Didem Ç., Şaşmaz ve Aker’in kanlar içerisindeki görüntülerini gazete ve televizyon kanallarına pazarlamaya çalıştı.

EŞİNİ İNANDIRMAK İÇİN..

Görüntülerin sosyal medya üzerinde hızlı şekilde yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Görüntüyü çektiği tespit edilen polis memuru F.K., videoyu gönderdiği eşi S.K., S.K.’nın erkek kardeşi Y.Y. ile Y.Y.’nin kız arkadaşı Didem Ç. gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis memuru verdiği ifadede eşinin mesaide olduğuna inanmaması üzerine video çekerek işte olduğunu kanıtlamak istediğini söyledi. Ancak F.K. meslekten ihraç edildi.

HAPİS CEZASI

Adli soruşturması tamamlanan F.K.’nın, “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek”, “ses veya görüntülerin kayda alınması” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talpe edildi.  Hazırlanan iddianamede polis memurunun eşi S.K., kayınbiraderi Y.Y. ve Didem Ç. hakkında ise “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberVatan şaşmazFiliz Aker
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