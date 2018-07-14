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Vasip Şahin Açıkladı: İşte 15 Temmuz'da Köprünün Trafiğe Kapatılacağı Saat

İstanbullular için son dakika açıklaması İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. Şahin yaptığı açıklamada 15 Temmuz'un yıldönümünde köprünün trafiğe ne zaman kapatılacağını söyledi.

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Vasip Şahin Açıkladı: İşte 15 Temmuz'da Köprünün Trafiğe Kapatılacağı Saat

İstanbullular için son dakika açıklaması İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. Şahin yaptığı açıklamada 15 Temmuz'un yıldönümünde köprünün trafiğe ne zaman kapatılacağını söyledi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:36
Vasip Şahin Açıkladı: İşte 15 Temmuz'da Köprünün Trafiğe Kapatılacağı Saat

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Anma Programları nedeniyle '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' yarın saat 14.00'te trafiğe kapatılacağını açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Makamı önünde yapılacak anma programı için 12 dev LED ekran, 7 kademe ses kulesinden oluşan sahne kuruluyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre de yarın İETT otobüsleri Zincirlikuyu'ya  D-100 güzergahından ring sefer yapacak. 15 Temmuz Şehitler Makamı, köprü güzergahı ve katılım yollarında da gerekli tedbirleri aldı.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitleri Makamı bugünden ziyaretçi akınına uğruyor. İstanbul'un içinden ve dışından gelen gruplar, anıtı geziyor ve dua ediyor. Ziyaretçilerden en ilginci ise Üsküp'ten İstanbul'a pedal çevirerek gelen Makedon bisiklet sporcu grubu oldu. 15 Temmuz şehitlerine saygı için yaklaşık 850 kilometrelik bir mesafeye  pedal çevirerek gelen üç sporcunun İstanbul'daki ilk durakları 15 Temmuz Şehitler Makamı oldu. 

Sporculardan Levent Rıfat, 15 Temmuz şehitlerine saygı için iki arkadaşıyla birlikte Üsküp'ten bisikletle geldiklerini belirterek, "6 gün süren bir yolculuğun ardından 850 kilometre bisiklet sürdük. Bu yolculuğumuzun amacı 15 Temmuz'u unutturmamak ve gelecek jenerasyonlara aktarmak adına böyle bir şey yaptık. Biz bisiklet sporcusuyuz ve bunu da bisikletle gerçekleştirdik" diye konuştu. 

Üç bisikletliyi İstanbul'da misafir eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise "850 kilometre pedal çevirerek İstanbul'a geldiler. Bugün şehitlerin makamına geldiler. Biz de kendilerine eşlik ediyoruz" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişimi üzerine de de konuşan  Aydın, "Milletimizin şanlı direnişiyle, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Allahımızın yardımıyla bu darbe teşebbüsü püskürtülmüştür. Bundan sonra bu hain emellere karşı milletimizin uyanık, müteyakkız olması adına hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte törenler, çeşitli sanatsal etkinlikler buna matuftur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Son DkaikaIstanbul15 Temmuz Köprüsü
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