Valilikten İş Yerlerine Talimat! En az 5 Çeşit Gazete Bulundurulacak!

Malatya Valisi Aydın Baruş, İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına gönderdiği yazılı talimatla 2005 yılında Resmi Gazetede yayımlanan “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında halka açık iş yerlerinde gazete bulundurması gerekliliği konusunda hassasiyet gösterilmesi ve gerekli denetimlerin yapılması talimatını verdi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde toplumun her kesiminde okuma alışkanlığı kazandırılması, kitap ve gazete okuma oranlarının arttırılması bakımından umuma açık istirahat ve dinlenme mekanlarında kitap ve gazete bulundurulması büyük önem taşımaktadır. Ancak, ilimizdeki umuma açık istirahat ve eğlence yeri olan kahvehane ve çay bahçelerinin birçoğunda yasal düzenlemeler gereğince, kitap ve gazete bulundurulması hususuna riayet edilmediği görülmektedir. 10 Ağustos 2005 tarihli 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik EK-1 hükümlerine göre, Sıhhi müesseseler için sınıflarına ve özelliklerine göre aranacak şartlardan olarak;

1 – Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi ve kır kahvelerinde; ikisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulundurulması ve en az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulması,

2 – İkinci sınıf kahvehanelerde biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulundurulması ve en az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulması,

3 – Üçüncü sınıf kahvehanelerde; biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet farklı günlük gazete bulundurulması ve en az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulması, hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde “Sıhhî İş Yerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra sınıflarına ve özelliklerine göre EK-1’de belirtilen şartlar aranır. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “İş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, iş yerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olarak onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek iş yeri kapatılır.” hükümleri bulunmaktadır. Bu kapsamda; İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerini uygulamakla görevli ve yetkili idareler olan Belediyeler tarafından yukarıda belirtilen hususların iş yerlerinin denetiminde göz önünde bulundurularak yasal düzenlemelere uyulmasının sağlanması hususunda, Gereğini önemle rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

Malatya Valiliğinin bu kararı sonrası Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru ‘Sayın Valimizin talimatı gazetelerimizin doğrudan vatandaşa ulaşması yolunda yerinde bir karar olmuştur. İlimizdeki tüm basın çalışanları adına Valimize bu kararı için teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.

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