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Valilik'ten Açıklama Geldi 'Furkan Vakfı Geçici Olarak Kapatıldı'

Adana merkezli Furkan eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetleri geçici olarak men edildi.  Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma çerçevesinde vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

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Valilik'ten Açıklama Geldi 'Furkan Vakfı Geçici Olarak Kapatıldı'

Adana merkezli Furkan eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetleri geçici olarak men edildi.  Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma çerçevesinde vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 23:43
Valilik'ten Açıklama Geldi 'Furkan Vakfı Geçici Olarak Kapatıldı'
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Valilik'ten Açıklama Geldi 'Furkan Vakfı Geçici Olarak Kapatıldı'

Adana merkezli Furkan eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetleri geçici olarak men edildi.  Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma çerçevesinde vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

Valilik'ten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Adana Valiliği'nin resmi sitesinden de yayımlanan duyuruda, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa'nın 33. ve Türk Medeni Kanunu'nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı'nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.  

Adana, Elazığ ve Niğde'de yürütülen soruşturma çerçevesinde, Vakıf kurucusu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 25 kişi gözaltına alınmış, vakıf genel merkezinin bulunduğuı binada yapılan aramalarda , bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin TL para ele gçeirilmişti. Vakıf yönetim kurulu toplantısı yapılan odaya şifreli kapıdan girildiği belirlenmişti.

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Son Güncelleme: 31.01.2018 23:43
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