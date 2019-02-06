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Valilik'ten Suriyelilere Sokağa Çıkma Yasağı

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2019 Pazar günü geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi, evlerde kalan Suriyelilerin ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde karar verildi.

Valilik'ten Suriyelilere Sokağa Çıkma Yasağı

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2019 Pazar günü geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi, evlerde kalan Suriyelilerin ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde karar verildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:37
Valilik'ten Suriyelilere Sokağa Çıkma Yasağı

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay’a seçim koordinasyon merkezi kurulduğunu söyledi.

“BUGÜNE KADAR OLUMSUZLUK YAŞAMADIK”

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel yönetim seçimleri için toplandı yapıldığını belirten Vali Doğan, “Bundan birkaç hafta önce Gaziantep’te İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yapmış olduğumuz toplantıda alınan kararların ilimizdeki uygulamaları ve bunlara dair istişarelerde bulunmak üzere bir aradayız. İlimizde ‘Seçim Koordinasyon Merkezi’ GAMER de kuruldu. İlgili kurumlardan arkadaşlarımız burada görevlendirilerek, yapılacak seçimin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız. Valilik olarak görevimiz vatandaşımızın hür iradesinin sandığa özgürce yansımasını sağlamaktır. İdarenin tarafsızlığına gölge düşürecek hal ve tutumlardan hepimizin kaçınması temel prensiptir. Bugüne kadar ilimiz genelinde seçimler ile ilgili herhangi bir olumsuzluk veya önemli bir sorun yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya gayret göstereceğiz.” dedi.

“SURİYELİLER MECBUR OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYACAK”

Seçim günü Hatay’da yaşayan Suriyeliler için alınan kararları da paylaşan Vali Doğan, “Geçici Barınma Merkezleri’nde yaşayan Suriyeli misafirlerimiz, seçim günü Geçici Barınma Merkezleri’nden dışarı çıkmayacaklar. Ayrıca Suriyeli kanaat önderleri ile tüm ilçelerimizde yapılan görüşmelerde, kendi imkanları ile tuttukları evlerde yaşayan Suriyeli misafirlerimizden de seçim günü mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları rica edildi. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirleri güvenlik güçlerimiz ile birlikte alacağız. İlimizde yeterli güvenlik personelimiz bulunduğundan dışarıdan takviye birim talebimiz olmayacak.” dedi.

Toplantı daha sonra İl Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü ve jandarma tarafından hazırlanan “Seçim Güvenliği” konusunda alınan tedbirler ile ilgili sunumlarla devam etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Otobuscu 9 dakika önce

Peki oy kullanan Suriyeliler ne olacak yersen göz boyama

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