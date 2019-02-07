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Valilik Açıkladı: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 10'a Yükseldi!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Valilik Açıkladı: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 10'a Yükseldi!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

07 Şubat 2019 Perşembe 20:11
Valilik Açıkladı: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 10'a Yükseldi!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Valilik tarafından oluşturulan Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Valiliğin bugün 17.30 itibarıyla düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarında 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan vatandaşın da 13 olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibarıyla maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 21:29
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