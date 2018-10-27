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Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

24 Haziran seçimlerinden sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk Kez "valiler kararnamesi" yayımlandı. Buna göre 21 ilin valisi görevden alınırken, 39 ile yeni vali atandı. Görevden alınan valiler mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valisi olarak atandı. Vasip Şahin'den boşalan İstanbul Valiliğine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi.

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Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

24 Haziran seçimlerinden sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk Kez "valiler kararnamesi" yayımlandı. Buna göre 21 ilin valisi görevden alınırken, 39 ile yeni vali atandı. Görevden alınan valiler mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valisi olarak atandı. Vasip Şahin'den boşalan İstanbul Valiliğine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:25
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

24 Haziran seçimlerinden sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk Kez "valiler kararnamesi" yayımlandı. Buna göre 21 ilin valisi görevden alınırken, 39 ile yeni vali atandı. Görevden alınan valiler mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valisi o

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 21 vali mülkiye başmüfettişliği görevine atanırken, 39 ile yeni vali atandı.

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk Kez "valiler kararnamesi" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valisi oldu. Ankara Valisi Ercan Topaca, Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi oldu.

Görevden alınan valiler arasında, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Hatay Valisi Erdal Ata ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın isimleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından kaldırılan merkez valiliği uygulaması nedeniyle, görevden alınan valiler yeni hükümet sisteminde kaldırılan merkez valiliği yerine mülkiye başmüfettişliği görevlerine getirildi.

İşte isim isim tam liste

İşte Başmüfettişliği görevine getirilen ve görev yeri değiştirilen valilerin tam listesi...

İşte Başmüfettişliği görevine getirilen ve görev yeri değiştirilen valilerin tam listesi...

İşte Başmüfettişliği görevine getirilen ve görev yeri değiştirilen valilerin tam listesi...

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Son Güncelleme: 27.10.2018 15:59
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