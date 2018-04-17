Vali ve Kaymakam Eşlerinin Minibüsü TIR ile Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi TEM Otoyolundan geldi. Otoyolda feci trafik kazası meydana geldi
Edinilen son dakika bilgilerine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüs ile TIR çarpıştı. Feci kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Blgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
1 ÖLÜ 8 YARALI
TEM otoyolu üzerinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Feci kaza sonucunda yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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