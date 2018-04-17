Vali ve Kaymakam Eşlerinin Minibüsü TIR ile Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var !

TEM Otoyolunda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Vali ile Kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüs ile TIR çarpıştı.