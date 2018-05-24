Vali Topaca Açıkladı: İşte Elmadağ'daki Patlamanın Bilançosu

Ankara'da meydana gelen patlama ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Ankara'dan patlama haberi bir saat önce gelmişti. Ankara'nın Elmadağ İlçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Barut Fabrikasında meydana gelen patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. Bölgeden gelen ilk bilgilerde patlama nedeniyle yaraıların oduğu bildirildi.

VALİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

NTV son dakika olarak geçtiği bilgiye göre 1 işçinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu bilgi Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından doğrulandı. Vali Topaca, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında 1 işçinin hayatını kaybettiğini 4 işçinin de yaralandığını söyledi.

Vali açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı Elmadağ Barut Fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 1 işçimiz vefat etmiş ve 4 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilmiştır.Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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