Vali Açıkladı! 5 Bin Kişiye İş Fırsatı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yapımı devam eden Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesiyle birlikte 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Güresun'un Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyü sınırları içerisinde 445 bin metrekare üzerinde inşa edilen OSB için 49 milyon Türk Lirası kamulaştırma yapıldı. Yaklaşık iki sene önce başlayan projenin alt yapı çalışmalarında bu sene neticeye ulaşılması planlanıyor. Giresun Valisi Harun Sarfakıoğlulları, şehrin ikinci büyük Organize Sanayi Bölgesine çok büyük önem verdiklerini, bölgenin hem ekonomik kalkınma açısından hem de istihdam açısından büyük bir ivme yaşayacağını söyledi.

Sarıfakıoğlulları, "OSB'de kurulacak tesisler vasıtasıyla işsizlik azalacak, üretimde uzmanlaşma sağlanacak, kalifiye eleman yetiştirilerek bölgesel kalkınma ve gelişme artacaktır. Buradaki fabrikaların tam kapasite ile çalışmaları halinde 5 bin kişilik istihdam hedeflenmektedir. Yatırımcılarımızın taahhütleri bu hedefi desteklemektedir. Bulancak OSB, ilimizde ve yöremizdeki işsizlik oranının azalmasına katkı sağlayacak, durağan iş gücü kapasitesi aktif hale gelecektir. Böylece ilimizin ekonomisine katma değer kazandıracak, sosyal ve kültürel yaşama olumlu katkılar sağlayacaktır" dedi.

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