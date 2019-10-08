Vahit Celep son yolculuğuna uğurlandı! Vahit Celep kimdir?

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep’in babası, iş insanı Vahit Celep (82) son yolculuğuna uğurlandı.

Celepler Pamuk Sanayi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Celep’in cenaze namazı Menemen Hacı Kerimoğlu Camii'nde kılındı. Cenaze namazına, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ak Parti 26. Dönem İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Ak Parti 23. Dönem İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişçi, CHP 23. ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Bülent Arman, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, İzmir Ticaret Borsası eski Meclis Başkanı Şadi Katırcıoğlu, EİB Geçmiş Dönem Koordinatör Başkanları Sabri Ünlütürk, Mustafa Türkmenoğlu, Akça Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, iş insanları Bülent Uçak, Yaşar Uçak, Ersan Atılgan, Prof. Dr. Emre Kumral, Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Prof. Dr. Kerim Ceryan, Emin Dinleten, Hüseyin Özgür, Haluk Tezcan ve İzmir iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Cenaze namazı sonrasında Vahit Celep’in cenazesi, Foça Gerenköy’de aile mezarlığına defnedildi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, amcaları İskender Celep, Baki Celep, Ali Celep ve kardeşi Mustafa Celep ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Vahit Celep kimdir?

Vahit Celep, 1937 yılında Foça Gerenköy’de dünyaya geldi. Pamuk, kuru meyve, yaş meyve üretimi, ticareti ve ihracatı yapan Vahit Celep, 1987-2013 yılları arasında İzmir Ticaret Borsası’nda Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Onur Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Celepler Pamuk Sanayi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve K.F.C. Gıda Sanayi A.Ş. firmasının kurucuları arasında yer alan Celep evli ve iki çocuk babasıydı.