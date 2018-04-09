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Uzun Süredir Konuşuluyordu: Kritik Kanun Teklifi TBMM'ye Geldi

son günlerde gündemde sıkça konuşulan kanun tasarısı TBMM'ye geldi. Cinsel istismar suçlularına ilişkin düzenleme önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

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Uzun Süredir Konuşuluyordu: Kritik Kanun Teklifi TBMM'ye Geldi

son günlerde gündemde sıkça konuşulan kanun tasarısı TBMM'ye geldi. Cinsel istismar suçlularına ilişkin düzenleme önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 12:54
Uzun Süredir Konuşuluyordu: Kritik Kanun Teklifi TBMM'ye Geldi

Son dakika haberi TBMM'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre cinsel istismar suçlarına verilecek cezalara ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu

TBMM Genel Kuruluna sunulan ve onaylanarak önümüzdeki günlerce yürürlüğe girmesi beklenen cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan yasa tasarısına göre, 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cebir ve tehditle veya silah kullanmak suretiyle cinsel istismar suçu işlenmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilecek.

TAHLİYEDEN 3 AY ÖNCE BAŞLAYACAK

Cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanarak TBMM'ye sunulan yasa tasarısına göre, cinsel suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olan suçlular hakkında tahliye edilme tarihinden 3 ay öncesinden başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri alınabilecek.

Yasa tasarısının TBMM'den geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi ve onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe önümüzdeki günlerde girmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 09.04.2018 16:01
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