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Uzman Erbaş ve Onbaşı Alımı Hakkında Önemli Bilgilendirme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı kapatıldı. Başvuru ekranının kapatılmasının ardından adayların kafalarında önemli sorular oluştı.

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Uzman Erbaş ve Onbaşı Alımı Hakkında Önemli Bilgilendirme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı kapatıldı. Başvuru ekranının kapatılmasının ardından adayların kafalarında önemli sorular oluştı.

15 Nisan 2018 Pazar 09:27
Uzman Erbaş ve Onbaşı Alımı Hakkında Önemli Bilgilendirme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımında geçtiğimiz gün flaş bir gelişme yaşanmış ve başvuru ekranı kapatılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığında geçtiğimiz aylarda yayımlanan ilanda yıl sonuna kadar sürecek başvuru ile en az ilkokul mezunu uzman erbaş alımı yapılacağı bildirildi. Ancak MSB'den yeni bir duyuru geldi ve uzman erbaş alımı başvuru ekranının kapatıldığı, başvuru süresinin dolduğu açıklandı. 

DPB'DEKİ DUYURU

Devlet Personel Başkanlığı sitesinde ise başvuruların yıl sonuna kadar alınacağı ifade ediliyordu ki, duyuru hala DPB'de yayında.


BAŞVURU YAPANLARIN DURUMU

Uzman erbaş alımı başvuru ekranı kapatılmadan önce başvurusunu yapan adayların endişeleneceği bir durum yok. Başvuru yapan ancak mülakatlara çağrılmayan adaylar, ilk grup mülakatlarının tamamlanmasının ardından çağrılacak. Bu da en az 1 ay sonrasını bulabilir.

KPSSCAFE'ye en çok gelen soru ise başvuru yaptım ama sorgulama yapınca kimlik no bulunamadı yazıyor. Başvurum iptal mi oldu? sorusu oldu. Başvuru yapan ancak sonuç sayfasında kimlik sorgulama yapınca adı çıkmayan adaylar henüz mülakata çağrılmadı. Şimdi mülakata alınanlar, ilk başvuru ryapanlar oldu. MSB, sırayla adayları mülakata çağırıyor.

BAŞVURU EKRANI AÇILACAK MI?

DPB'de başvurular yıl sonuna kadar alınacaktır yazıyor. Başvuru ekranı yeniden açılır mı bilinmez. Bekleyip göreceğiz.

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Tolga 1 saat önce

Allah razı olsun içimi rahatlattınız

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