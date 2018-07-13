Uzman Erbaş Maaşı Ne Kadar? 2018 Jandarma Uzman Çavuş Maaşları!..

Uzman Erbaş Maaşları veya Uzman Çavuş Maaşları ile ilgili merak edilenlere KPSSCAFE.COM.TR olarak cevap vereceğiz.

Jandarma Genel Komutanlığı 2108 yılı birinci dönem uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Devlet Personel Başkanlığının kılavuzu yayımlamasının ardından başvuru sayfası açıldı. Lojistik, MEBS gibi branşlara en az ilkokul mezunu 2 bin 375 Jandarma uzman erbaş alımı yapılacak. Uzman çavuş maaşı da bu süreçte merak edilenler arasına girdi.

Uzman Erbaş Maaşı Ne Kadar?

Uzman erbaş maaşı ne kadardır? Şu anda uzman çavuşlar ortalama 3500 TL ile 5200 TL arasında değişen miktarlarda aylık maaş ödemesi alıyor. Göreve yeni başlayan bir uzman çavuş batıda görev yapıyorsa ve bekarsa en az 3500 TL maaş alırken, doğuda görev yapanlar ile yurtdışı gibi özel görevlerde bulunanların maaşları 6000 TL’yi bulabiliyor.

Bilindiği üzere 18 Nisan 2018 tarihinde 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi çıkarılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile TSK personelinin maaşlarına net olarak 400 TL civarında bir zam yapılmıştı. Uzman erbaş maaşları da bu kapsamda zamlanmıştı. Yan ödeme kararnamesinden önce OYAK kesintisi gibi kesintiler ile birlikte uzman erbaş maaşı 3150 TL civarında bulunuyordu.

Uzman erbaşların aldıkları diğer ödemeler ise memurlar ile benzerlik taşıyor. Aile yardımı evli personel için 190 TL civarında iken çocuk yardımı ile bu miktar artıyor. OHAL tazminatı ile yurtdışı tazminatları ortalama olarak 1000 TL dolaylarında oluyor. Ayrıca 400 TL unsur komutanlık maaşı gibi özel ödemeler ile uzman erbaş maaşı 5500 – 6000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

2018/1 Jandarma uzman erbaş başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ.

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