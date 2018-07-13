Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Uzman Erbaş Maaşı Ne Kadar? 2018 Jandarma Uzman Çavuş Maaşları!..

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Uzman Erbaş Alımı Başvuruları başlaması ile birlikte insanlar uzman erbaş maaşları veya jandarma uzman çavuş maaşları gibi konuları merak ediyor ve bu konular hakkında internette aramalar yaparak sorularına cevap bulmaya çalışıyorlar.

banner396

Uzman Erbaş Maaşı Ne Kadar? 2018 Jandarma Uzman Çavuş Maaşları!..

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Uzman Erbaş Alımı Başvuruları başlaması ile birlikte insanlar uzman erbaş maaşları veya jandarma uzman çavuş maaşları gibi konuları merak ediyor ve bu konular hakkında internette aramalar yaparak sorularına cevap bulmaya çalışıyorlar.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:33
Uzman Erbaş Maaşı Ne Kadar? 2018 Jandarma Uzman Çavuş Maaşları!..

Uzman Erbaş Maaşları veya Uzman Çavuş Maaşları ile ilgili merak edilenlere KPSSCAFE.COM.TR olarak cevap vereceğiz.

Jandarma Genel Komutanlığı 2108 yılı birinci dönem uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Devlet Personel Başkanlığının kılavuzu yayımlamasının ardından başvuru sayfası açıldı. Lojistik, MEBS gibi branşlara en az ilkokul mezunu 2 bin 375 Jandarma uzman erbaş alımı yapılacak. Uzman çavuş maaşı da bu süreçte merak edilenler arasına girdi.

Uzman Erbaş Maaşı Ne Kadar?

Uzman erbaş maaşı ne kadardır? Şu anda uzman çavuşlar ortalama 3500 TL ile 5200 TL arasında değişen miktarlarda aylık maaş ödemesi alıyor. Göreve yeni başlayan bir uzman çavuş batıda görev yapıyorsa ve bekarsa en az 3500 TL maaş alırken, doğuda görev yapanlar ile yurtdışı gibi özel görevlerde bulunanların maaşları 6000 TL’yi bulabiliyor.

Bilindiği üzere 18 Nisan 2018 tarihinde 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi çıkarılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile TSK personelinin maaşlarına net olarak 400 TL civarında bir zam yapılmıştı. Uzman erbaş maaşları da bu kapsamda zamlanmıştı. Yan ödeme kararnamesinden önce OYAK kesintisi gibi kesintiler ile birlikte uzman erbaş maaşı 3150 TL civarında bulunuyordu.

Uzman erbaşların aldıkları diğer ödemeler ise memurlar ile benzerlik taşıyor. Aile yardımı evli personel için 190 TL civarında iken çocuk yardımı ile bu miktar artıyor. OHAL tazminatı ile yurtdışı tazminatları ortalama olarak 1000 TL dolaylarında oluyor. Ayrıca 400 TL unsur komutanlık maaşı gibi özel ödemeler ile uzman erbaş maaşı 5500 – 6000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

2018/1 Jandarma uzman erbaş başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Jandarma 2018/1 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı
Jandarma 2018/1 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı
2018 Yeni Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi
2018 Yeni Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi
Anahtar Kelimeler:
Uzman Erbaş Maaşı Ne KadarUzman çavuş Maaşı Ne KadarJandarma Uzman çavuş Maaşı Ne KadarJandarma Uzman Erbaş Maaşı Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzeni Genç Kadının Ellerini Bağlayıp Arabanın Kapısını Kilitledi!.. Sonrası Dehşet..
Kuzeni Genç Kadının Ellerini Bağlayıp Arabanın Kapısını Kilitledi!.. Sonrası Dehşet..
Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın Eski Müridiymiş...
Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın Eski Müridiymiş...
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim