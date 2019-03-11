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Uzman çavuşun şoke eden ölümü!

Gaziantep'te görev yapan evli ve 3 çocuk babası 40 yaşındaki Uzman Çavuş Hayrettin S. evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, intihar etti.

Uzman çavuşun şoke eden ölümü!

Gaziantep'te görev yapan evli ve 3 çocuk babası 40 yaşındaki Uzman Çavuş Hayrettin S. evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, intihar etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:10
Uzman çavuşun şoke eden ölümü!

Gaziantep'te görev yapan evli ve 3 çocuk babası 40 yaşındaki Uzman Çavuş Hayrettin S. evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde, Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Ailesinin yakınlarını ziyarete gitmesiyle evde yalnız kalan Uzman Çavuş Hayrettin S., tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Hayrettin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

uzman

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve koşan eşi, Hayrettin S.'nin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. 3 çocuk babası Hayrettin S.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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