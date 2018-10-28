uzman çavuş yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Hatay'da bir kına gecesinde kutlama yapmak isteyen ve belinden çıkardığı üzerine zimmetli tabanca ile havaya ateş etmek isterken yanlışlıkla arkadaşını vuran uzman çavuş hem kendisine hem de davette bulunanlara hayatının şokunu yaşattı. Uzman Çavuş tarafından yanlışlıkla vurulan kişinin Uzman Çavuş'un çocukluk arkadaşı olduğu belirlendi. Vurulan genç adam hastanedeki tüm çabalara karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Merkez ilçesine bağlı Akbez mahallesinde düzenlenen kına gecesine davetli olan Uzman Çavuş B.Ç. belinden çıkardığı silah ile defalarca havaya ateş etti. Daha sonra kınaya davetli olan bir başka arkadaşı olan Emre Polat'ı yanlışlıkla vurdu. İsabet alan kurşunla yere yığılan Emre Polat kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde dokktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uzman çavuş B.Ç gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA