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Uzman çavuş ve eşi ölü bulundu !
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Uzman çavuş ve eşi ölü bulundu !

Kahramanmaraş'a bağlı Ekinözü ilçesinde 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ve eşi Münevver Delibaşı, evde başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu bildirildi.

Uzman çavuş ve eşi ölü bulundu !

Kahramanmaraş'a bağlı Ekinözü ilçesinde 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ve eşi Münevver Delibaşı, evde başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu bildirildi.

16 Haziran 2019 Pazar 19:08
Uzman çavuş ve eşi ölü bulundu !

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Yasin Delibaşı, bugün mesaiye gitmedi. Silah arkadaşları telefonla ulaşamayınca, öğle saatlerinde Delibaşı'nın oturduğu Öztürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki evine gitti. Eve giren askerler, Münevver Delibaşı'nı kapı girişinde, Yasin Delibaşı'nı ise evin salonunda başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

CİNNET Mİ, CİNAYET Mİ?

Yasin Delibaşı'nın cinnet geçirip eşini öldürdükten sonra intihar mı ettiği, yoksa çiftin cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

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