Uzman Çavuş Suçüstü Yakalandı!

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde 1’i uzman çavuş, 1’i de yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi göçmen kaçakçılığı suçu yaparken suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.



Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, phafta başında, Topan Adası’nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğunu tespit etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, ’Eşref’ isimli teknede 111 kaçak göçmen ile teknenin kaptanı M.N.S.’yi yakaladı.

Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda jandarmanın yaptığı çalışmayla E.Y., A.M., S.Ö., Ü.B., A.Ö., C.P., S.S.W. ve S.T. adlı 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan E.Y.’nin, Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş olduğu bilgisi de paylaşıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Biri yabancı uyruklu kadın olan 9 zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan bazılarının yakınları, sinir krizi geçirdi.

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