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Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Tunceli'de jandarma uzman çavuş 35 yaşındaki Hüseyin Bektaş, 33 yaşındaki eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğlu Doruk'u beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti.

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Tunceli'de jandarma uzman çavuş 35 yaşındaki Hüseyin Bektaş, 33 yaşındaki eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğlu Doruk'u beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti.

17 Mart 2019 Pazar 08:28
Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na lojmanlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, henüz bilinmeyen bir nedenle askeri lojmanlardaki evinde beylik tabancasıyla eşi Sibel ve oğlu Doruk'a ateş edip, öldürdükten sonra aynı silahla yaşamını son verdi. Silah sesleri üzerine eve gidenler, Hüseyin Bektaş ile eşi Sibel ve oğlu Doruk'un cansız bedenleriyle karşılaştı.

Çift ile oğullarının cesetlerinin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

(DHA)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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