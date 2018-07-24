Uzman Çavuş Başından Vurulmuş Halde Bulundu!..

Adana'da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Camii yanında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan birisini görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın uzman çavuş Akif Toruk (24) olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri Toruk'a müdahale ettiği sırada başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Toruk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde 9 mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynaklar;

HaberTürk



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