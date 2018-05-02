Üzerine Öyle bir Pankart Astı ki.. Ne 1 Eksik Ne 1 Fazla

Üstüne ilan yapıştırarak böbreğini satışa çıkardı.

Isparta’dan alınan son haberde, ev kirasını ödeyemediği ve sağlık giderlerini karşılayamadığı için bir kişi, üzerine ilan yapıştırarak böbreğini 9 bin 900 TL’ye satılığa çıkarttı. Üzerine astığı pankartlarla sokaklarda dolaşan yaşlı adam vatandaşları alarma geçirdi. Yaklaşık 1 yıldan bu yana hastanede yattığı için biriken 6 bin TL tutarındaki ev kirasının bin 500 TL’lik kısmını belediye desteğiyle karşıladığını söyleyen 66 yaşındaki Hasan Demir, ev sahibinin eşyalarını rehin aldıktan sonra kendisini sokağa attığını iddia etti.

Bundan 3 gün gönce evden atıldıktan sonra eşinin de kendisini bıraktığını ve sokaklarda kaldığını söyleyen Hasan Demir isimli kişi, bu nedenlerden dolayı böbreğini satışa çıkardığını belirterek, "Kimse bana 1 lira vermesin, 9 bin 900 TL ihtiyacım var. Bu ihtiyacımı kim karşılarsa böbreğimi ona veriyorum. Para karşılığında satmıyorum" dedi.

İHTİYACIM VAR

Kafeler Caddesi’nde vatandaşların şaşkın bakışları arasında üzerine astığı ve "Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi satıyorum" yazısıyla dolaşan Demir, "İhtiyacım var, 9 bin 900 lira. Ev kiram, engelli arabam ve oksijen makinesi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Gelirim yok, hiçbir şeyim yok" dedi.

Ev sahibinin kira ödeyemediği için kendisini sokağa attığını savunan Demir, şu ifadelerle konuşmasını sürdürdü: "1 yıldır hastanede yatıyorum. Kiramı ödeyemediğim için ev sahibim beni sokağa bıraktı. 6 bin TL kira borcum vardı, belediye bin 500 lirasını karşıladı, 4 bin 500 TL borcum kaldı. Adam çık diyor bana, eşyanı bırak, paramı getir eşyanı al diyor"

"Ben yetkililerden sadece acil ihtiyacımı istiyorum" diyen Demir, "Ben sadece 9 bin 900 lira istiyorum. Ne 1 lira eksik, ne 1 lira fazla. Bana kimse başka para vermesin. İhtiyacımı tamamlasınlar, ben kimseden para istemiyorum. Komşularım benim ihtiyacımı karşılıyorlar, sağ olsunlar" dedi.

Demir "Doğru değil ama bu yaştan sonra benim 18 yaşındaki kızımla sokakta kalmam doğru mu acaba? Nefes bile alamayan bir adam böbreğini satmış çok mu? Bir adam ihtiyacı olan engelli aracını alamıyorsa, çevreden de destek göremiyorsa ayıp olmuyor da böbreğini satması mı ayıp oluyor? Ben parayla satmıyorum. İhtiyacımı gören kim olursa olsun böbreğimi veriyorum. Hatta karaciğerimin bir parçasını da verebilirim. İhtiyacı olacak, onu da verebilirim. Sadece bu, parayla pulla değil yani. Cezası varsa ona da razıyım, keşke içeri atsalar da devlet baksa bana" ifadelerine yer verdi.

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