üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

Kocaeli'ye bağlı Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yoğum bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Ajanslara yansıyan bilgiye göre, 4 Ekim 2018 tarihinde Denizciler Mahallesi'ndeki Turgut Reis İlkokulu'nun bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanarak Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, 3 gün süren yaşama savaşını kaybetti.
İşler'in cenazesi, Derince Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Hay sizin Kapınızın... yazık değilmi lan bu çoçuğa nie kontrol yapmıyorsunuz o okulda kaç tane öğretmen var müdür müdür yardımcıları hademeler ne halt yiyor orada