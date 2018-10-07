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Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

Kocaeli'ye bağlı Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi neticesinde ağır yaralanan ilkokul öğrencisi, yoğun bakımdaki yaşama mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. .

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Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

Kocaeli'ye bağlı Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi neticesinde ağır yaralanan ilkokul öğrencisi, yoğun bakımdaki yaşama mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. .

07 Ekim 2018 Pazar 16:37
Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü

Kocaeli'ye bağlı Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yoğum bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, 4 Ekim 2018 tarihinde Denizciler Mahallesi'ndeki Turgut Reis İlkokulu'nun bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanarak Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, 3 gün süren yaşama savaşını kaybetti.

İşler'in cenazesi, Derince Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.10.2018 19:01
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üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü
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Ulaş 2 saat önce

Hay sizin Kapınızın... yazık değilmi lan bu çoçuğa nie kontrol yapmıyorsunuz o okulda kaç tane öğretmen var müdür müdür yardımcıları hademeler ne halt yiyor orada

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