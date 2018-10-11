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Uyuyan Kocasını Defalarca Bıçakladı!

Gaziantep'te fabrika işçisi 25 yaşındaki Adem D. evde tartıştığı öne sürülen 25 yaşındaki eşi Gamze D. tarafından uykudayken 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Adem D., yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

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Uyuyan Kocasını Defalarca Bıçakladı!

Gaziantep'te fabrika işçisi 25 yaşındaki Adem D. evde tartıştığı öne sürülen 25 yaşındaki eşi Gamze D. tarafından uykudayken 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Adem D., yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:25
Uyuyan Kocasını Defalarca Bıçakladı!

Gaziantep'te fabrika işçisi 25 yaşındaki Adem D. evde tartıştığı öne sürülen 25 yaşındaki eşi Gamze D. tarafından uykudayken 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Adem D., yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Üzücü olay, geçen Salı akşamı Yukarıbayır Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürüldüğüne göre, 3 yıllık evli oldukları belirtilen Gamze ve Adem D. çifti, henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmadan sonra Adem D. uyumak için odasına geçti. Eşinin uyumasından sonra Gamze D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Adem D.'yi ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste yapılan müdahaleden sonra yoğun bakım ünitesine alınan Adem D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Eşini bıçaklayan Gamze D. ise olaydan sonra gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 11.10.2018 16:44
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