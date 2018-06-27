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Uyuşturucu Satıcısı Sokak Ortasında Böyle Can Verdi

Sultangazi'de torbacı adı verilen uyuşturucu satıcılığından sabıkası olduğu belirtilen genç, sokak ortasında madde krizine girdi.

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Uyuşturucu Satıcısı Sokak Ortasında Böyle Can Verdi

Sultangazi'de torbacı adı verilen uyuşturucu satıcılığından sabıkası olduğu belirtilen genç, sokak ortasında madde krizine girdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:21
Uyuşturucu Satıcısı Sokak Ortasında Böyle Can Verdi

Sultangazi'de torbacı adı verilen uyuşturucu satıcılığından sabıkası olduğu belirtilen genç, sokak ortasında madde krizine girdi. Yoldan geçen küçük yaştaki çocuklar tarafından fark edilen çocuğa , çocuklar kalp masajı yaptılar fakan 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Torbacının hazin sonu güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet kayıtlarında 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılığı yüzünden çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen zehir taciri 22 yaşındaki E.K.'nin sonunu da uyuşturucu getirdi. Kullandığı maddenin etkisiyle ayakta durmakta zorluk çeken madde bağımlısı, yere düşerek kriz geçirmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen 10-12 yaşlarındaki bir çocuk yerdeki torbacıyı gördü.

Çevredeki arkadaşlarına haber verdi. Yaşları 10 ile 14 yaşlarında değişen çocuklar yerdeki gence kalp masajı yapmaya başladılar. Bu sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler uyuşturucu komasına giren E.K. 'nin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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