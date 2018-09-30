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Uyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktı

Adana'da polisin bir konuta gerçekleştirdiği operasyonda 1,8 kilogram metamfetamin ile yakalanan 35 yaşındaki Volkan Ç.'nin internet üzerinden yayınlanan bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Volkan Ç., uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

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Uyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktı

Adana'da polisin bir konuta gerçekleştirdiği operasyonda 1,8 kilogram metamfetamin ile yakalanan 35 yaşındaki Volkan Ç.'nin internet üzerinden yayınlanan bir dizide oynadığı ortaya çıktı. Volkan Ç., uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

30 Eylül 2018 Pazar 09:46
Uyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir konutta uyuşturucu hap imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde, hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan arama çalışmalarında, çekyat altına gizlenmiş 1 kilo 800 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu hap imalatında kullanılan 23 baskı makinesi ve av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgi Volkan Ç. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Volkan Ç.'nin internette yayınlanan bir dizinin oyunculuğunu ve yapımcılığını yaptığı ortaya çıktı. Volkan Ç., yapılan sorgusunda uyuşturucu haplarının gerçek olmadığını, bunları dizide rol gereği kullanıldığını söyledi.

İşlemleri tamamlanan Volkan Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 30.09.2018 11:44
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uyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktı
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