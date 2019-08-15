Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96579
ALTIN
271.944
DOLAR
5.5568
STERLIN
6.7375
EURO
6.1664
İstanbul Üniversitesi Hemşire Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!
PTT 2019/1 Personel Alımı Başvuruları Başladı mı? PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
"ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ" YKS'DE BÜYÜK BAŞARISIZLIK
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!

Uyurgezer genç, apartmanın dördüncü katından düştü

İstanbul Şişli'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Düştükten hemen sonra ise kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi.

Uyurgezer genç, apartmanın dördüncü katından düştü

İstanbul Şişli'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Düştükten hemen sonra ise kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:47
Uyurgezer genç, apartmanın dördüncü katından düştü

İstanbul Şişli'de, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü uyurgezer olduğu belirtilen 16 yaşındaki Rıza Buğra S. apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden düştü. 

Elektrik tellerine takılarak, park halindeki otomobilin üzerine düşen genç, daha sonra koşarak yolun karşısındaki apartmana pencereden girdi.

Gencin düştüğünü gören ailesi ve komşuları büyük korku ve panik yaşadı. Olayın ardından sokakta hareketlilik yaşandı.

Girdiği komşunun evinde kendine gelen Rıza Buğra S. otomobille en yakın hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olan Rıza Buğra S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
uyurgezer genç apartmanın dördüncü katından düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da bir polis memuru şehit düştü
İstanbul'da bir polis memuru şehit düştü
Kuzey Irak Gazisine Akıl Almaz Saldırı
Kuzey Irak Gazisine Akıl Almaz Saldırı
Bodrum'da denizde dehşet ! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı
Bodrum'da denizde dehşet ! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim