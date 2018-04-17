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Uysal'dan Gençlere Sektör Tavsiyesi! İş İlanları Artıyor, Oraya Yönelin

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal'dan gençlere sektör tavsiyesi. İş ilanlarındaki artışı örnek gösteren Uysal, gençlerin bilişim sektörüne yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Uysal'dan Gençlere Sektör Tavsiyesi! İş İlanları Artıyor, Oraya Yönelin

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal'dan gençlere sektör tavsiyesi. İş ilanlarındaki artışı örnek gösteren Uysal, gençlerin bilişim sektörüne yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 16:53
Uysal'dan Gençlere Sektör Tavsiyesi! İş İlanları Artıyor, Oraya Yönelin

Kariyer.net isimli kariyer sitesinin Genel Müdürü Fatih Uysal, İstihdam teşviklerinin olumlu etkisinin gelecek dönemde daha çok görüleceğini belirterek, yeni açıklanan teşviklerin etkisinin imalat ve bilişim sektöründe Nisan itibariyle görüleceğini söyledi. Ankara'da bir araya geldiği basın mensuplarına Kariyer.net ve istihdam piyasasına dair değerlendirmelerde bulunan Uysal, işsizlik oranında geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 2,2 puan düşüş yaşandığını bunun Milli İstihdam Seferberliği kapsamındaki teşvikler sayesinde olduğunu söyledi.

Gençlere kodlama öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Uysal, "Bilgisayar mühendisi olmanıza gerek yok. Dil öğrenir gibi kodlama öğrenmeye önem verin. Gelecekte yapay zeka verimlilik anlamında olumlu olacak. Tekrara ve tahmine dayalı işler yapay zeka tarafından yapılacak" dedi. İş ilanlarında bilişim ile ilgili yeni pozisyonların görüldüğünü ve gelecekte bu pozisyonların artacağına dikkat çeken Uysal, veri analistliği, çevik yöntem koçluğu, sistem mühendisliği, veri ambarı mühendisliği, yazılım mimarlığı, siber güvenlik uzmanlığı, sayısal finans analistliği gibi yeni pozisyonları örnek gösterdi.

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Son Güncelleme: 17.04.2018 16:47
Anahtar Kelimeler:
UysalKariyer.netKariyer Net Genel Müdürü
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