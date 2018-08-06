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Uyandı, Karşısında Maskeli Adamları Gördü. Bağırmasın Diye Ağzını Bantladılar!..

Korkunç olay Manavgat'ta yaşandı. 65 Yaşındaki Türken Tuncer isimli vatandaş Manavgat'ta bulunan evinde gece uyandığında karşısında maskeli adamları gördü. Maskeli saldırganlar tarafından elleri bağlandı, ağzı bantlandı. Fena şekilde dövülerek altınları ve paraları gasp edilen kadın kurtulup polise gitti.

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Uyandı, Karşısında Maskeli Adamları Gördü. Bağırmasın Diye Ağzını Bantladılar!..

Korkunç olay Manavgat'ta yaşandı. 65 Yaşındaki Türken Tuncer isimli vatandaş Manavgat'ta bulunan evinde gece uyandığında karşısında maskeli adamları gördü. Maskeli saldırganlar tarafından elleri bağlandı, ağzı bantlandı. Fena şekilde dövülerek altınları ve paraları gasp edilen kadın kurtulup polise gitti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:19
Uyandı, Karşısında Maskeli Adamları Gördü. Bağırmasın Diye Ağzını Bantladılar!..

Korkunç olay Manavgat'ta yaşandı.  65 Yaşındaki Türken Tuncer isimli vatandaş Manavgat'ta bulunan evinde gece uyandığında karşısında maskeli adamları gördü.  Maskeli saldırganlar tarafından elleri bağlandı, ağzı bantlandı. Fena şekilde dövülerek altınları ve paraları gasp edilen kadın kurtulup polise gitti.

Gürcistan uyruklu 3 kişinin saldırısına uğrayan kadın fena halde dövüldü. Evdeki altınların ve paraların yerini soran kişiler altınları ve paraları bulduktan sonra 65 yaşındaki kadını tekrar dövdüler.

Evde altın ve paraların yerini soran soyguncular, cevap vermeyen kadını dövdükten sonra, yerlerde sürükleyip tekmeledi. Yaklaşık 2 saat boyunca işkence gören kadın, zanlıların elinden kurtulmak için, altın ve paraların yerini söyledi. Evin her yerini arayıp etrafı dağıtan soyguncular; 4 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını ve 300 lira parayı bulduktan sonra Türkan Tuncer'i yeniden dövüp kaçtı. Kanlar içinde, sürünerek dış kapıya kadar gelen Türkan Tuncer, soyguncuların kaçarken açık bıraktığı kapıya geldi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş yaralı kadını gördü.

Türkan Tuncer'in verdiği ifadenin ardından ekipler zanlıları yakalamak için harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, 2 zanlının yoldan geçtikleri sıradaki görüntülerini buldu. Şüphelilerin Gürcistan uyruklu olduğunu ve Adana'ya gittiğini öğrenen Manavgat polisi, Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçti. Bunun üzerine Adana polisi, kent genelindeki şüphelilerin kalabileceği otelleri mercek altına aldı.

Sabah saatlerinde kente gelen Genad Surmanıdze (40), Davıt Gabaıdze (46) ve Murat Çiçek (39) girdikleri otelde kayıt yaptırınca ekipler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Ancak polis, Gürcistan uyruklu Surmanıdze ve Gabaıdze'nin olay anında giydikleri şapka, pantolon ve ayakkabılarını sırt çantalarında buldu. Ayrıca şüphelilerin üzerlerinden 4 bin lira para 3 eldiven ve 1 tornavida da çıktı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen Adana polisi, gaspçıların yakalanan kişiler olduğunu saptadı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat'ta gönderildi

Kaynaklar;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.08.2018 13:46
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