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Üvey torunlarını istismar eden emekli polis tutuklanmadı: Adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul'da üvey torunlarını istismar ettiği gerekçesiyle yargılanan emekli Polis N.S, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Üvey torunlarını istismar eden emekli polis tutuklanmadı: Adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul'da üvey torunlarını istismar ettiği gerekçesiyle yargılanan emekli Polis N.S, adli kontrolle serbest bırakıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:31
Üvey torunlarını istismar eden emekli polis tutuklanmadı: Adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde üvey torunlarını istismar ettiği için emekli Polis N.S. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 1 Ekim'de görülen duruşmada müşteki avukatların N.S’nin tutuklanması yönündeki talepleri reddedildi. Sanık serbest bırakıldı. Sanığın 6 yaşındaki diğer üvey torununu da istismar ettiği iddiasıyla yargılanacağı dava 21 Aralık’ta Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, küçük çocuğun verdiği ifadede istismarın boyutları ortaya çıkardı. Çocuk İzleme Merkezi de (ÇİM), 2009 doğumlu E.Ç. ifadesinde, üvey dedesi N.S. tarafından sistematik şekilde istismara uğradığını söyleyerek, “Anneannemin evinde bulunduğum sırada mutfağa su almaya gittiğimde peşimden gelen N. dede cinsel bölgelerime dokundu. O esnada anneannem içerdeydi, bu nedenle bizi görmedi. N. dede eline bıçak alarak bileğime dayadı, ‘Bir şey söylersen seni öldürürüm, annene dersen gelir pislik yaparım’ dedi. N. dede yine onların evinde beni istismar etti. Anneannem o esnada televizyon izliyordu. Anneannemin arkasında kalmamız nedeniyle bizi görmedi. Yine anneannemin evinde bulunduğum sırada, ben o gün oraya gitmek istememiştim. Ancak annem beni zorla göndermişti. O gün gittiğimde N. dedem yine beni istismar etti. Acı duydum. Anneannemin evinde bulunduğum sırada salatalık yedim, midem bulandı, kusmak için lavaboya gittiğimde N.dedem peşimden geldi, beni tehdit etti. Beni her gördüğünde istismar ediyordu” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Küçük çocuk, okulda ders sırasında yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu duyduktan sonra olayı annesine anlattığını aktardı. E.Ç, ifadesinin devamında, dedesinden çok korktuğunu kendisine kötülük yapacağını düşünerek olayı anlatmadığını hatta üvey dedesinin kendisini sokak başında beklediğini düşünerek arkadaşları ile oyun oynamak için sokağa çıkamadığını vurguladı.

Emekli Polis N.S. ise savunmasında, diğer istismar davalarında olduğu gibi kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Mahkeme heyeti sanık N.S.’yi tutuklamayarak, adli kontrol uygulamasıyla serbest bıraktı. Bir sonraki duruşma 11 Kasım’a ertelendi. 

SANIĞIN DİĞER TORUNUNU DA İSTİSMAR ETTİĞİ İDDİASI

Öte yandan müşteki avukatları, sanığın 6 yaşındaki diğer üvey torununu da istismar ettiğini, bu istismar davasının da 21 Aralık’ta Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini söyledi.

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