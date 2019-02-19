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Üvey babası tarafından dövülen 2 Yaşındaki Esma Hayatını Kaybetti!

Sakarya'ya bağlı Geyve ilçesinde üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 2 yaşındaki Esma Asel Kolat 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Üvey babası tarafından dövülen 2 Yaşındaki Esma Hayatını Kaybetti!

Sakarya'ya bağlı Geyve ilçesinde üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 2 yaşındaki Esma Asel Kolat 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

19 Şubat 2019 Salı 17:04
Üvey babası tarafından dövülen 2 Yaşındaki Esma Hayatını Kaybetti!

Sakarya'ya bağlı Geyve ilçesinde üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 2 yaşındaki Esma Asel Kolat 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Geyve ilçesinde geçen 27 Kasım'da üvey babası 28 yaşındaki Emre Salpat tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen minik Esma Asel tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma Asel, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Günlerdir çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen 36 yaşındaki baba Halil Kolat, aldığı ölüm haberi ile gözyaşlarına boğuldu.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üvey baba Emre Salpat, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.02.2019 18:44
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