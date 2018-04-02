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Usta Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu Hayatını Kaybetti!

Bir döneme damga vuran usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu 81 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu Hayatını Kaybetti!

Bir döneme damga vuran usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu 81 yaşında hayatını kaybetti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:29
Usta Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu Hayatını Kaybetti!

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 81 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.  Usta oyuncu Dursun Ali Saroğlu'ndan kötü haber. Bir döneme oyunculuğuyla damga vuran Rize'li Ali Sarıoğlu'ndan acı haber bugün geldi. Sarıoğlu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU!

Dursun Ali Sarıoğlu, 1936, Çayeli, Rize, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi.

Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.

kaynak: haberTürk

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