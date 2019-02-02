Üst Düzey Terörist İstanbul'da Yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu’na 10 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırının firari şüphelisi olarak aranan DHKP-C’li Hatice Ruken Kılıç İstanbul'a bağlı Avcılar'da yakalandı.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla saklandığı evde gözaltına alınan Ruken Kılıç, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı arananlar listesinde Mavi Listede “1.5 milyon TL” ödülle aranan Ruken Kılıç ile birlikte örgüt üyesi Serkan Ö. de gözaltına alındı. Aramada, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

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