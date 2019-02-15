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Uşak'tan Kahreden Haber: Bir Polisimiz Şehit Oldu!

Uşak'ta beraber yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polis ekiplerine ateş açtı. Meydana gelen çatışmada bir polisimiz şehit oldu. Bunun yanı sıra şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Uşak'tan Kahreden Haber: Bir Polisimiz Şehit Oldu!

Uşak'ta beraber yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polis ekiplerine ateş açtı. Meydana gelen çatışmada bir polisimiz şehit oldu. Bunun yanı sıra şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

15 Şubat 2019 Cuma 09:00
Uşak'tan Kahreden Haber: Bir Polisimiz Şehit Oldu!

Uşak'ta beraber yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polis ekiplerine ateş açtı. Meydana gelen çatışmada bir polisimiz şehit oldu. Bunun yanı sıra şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Uşak’ta bir kişi, bugün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

Ancak şüpheli, gelen polislere ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunla göğsünden vurulan polis memuru, olay yerinde şehit oldu. Polislerin de karşılık verdiği şüpheli, vurularak öldürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.02.2019 10:36
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