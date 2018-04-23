Uşak İl Özel İdaresi Mühendis, Tekniker ve Topoğraf Alıyor

Uşak İl Özel İdaresi Personel alımı için başvurular başlıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Uşak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanda , İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun 3, Harita Mühendisliği bölümünden mezun 1, Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun 1 mühendis alımı yapılacağı, Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarından mezun 2 tekniker, Tapu ve Kadastrou, Harita Kadastro ya da Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu Önlisans programlarının birinden mezun 1 Topoğraf alınacağı bildirilmişti. Giriş sınavının sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacağı belirtilirken, Söz konusu alım için başvuruda bulunacak adayların KPSS'ye girmiş olması (2016 KPSS) en az 60 puan almış olması, 35 yaşını aşmamış olması gibi genel şartları yerine getirmesi gerektiği belirtilmişti. (Diğer tüm şartlar için Bknz. Başvuru Kılavuzu)

BAŞVURU FORMU NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Başvurular Uşak İl Özel İdaresi'nin resmi sitesinden ya da İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formunun doldurulması ve talep edilen belgelerin teslimi şeklinde gerçekleşecek. Detaylı bilgilendirme için lütfen TIKLAYIN.