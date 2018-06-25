Ünlülerden Seçim Sonrası Flaş Paylaşımlar

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin sona ermesinin ardından ünlüler sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Seçim sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan bazı ünlüler değerlendirmelerde bulundu.

ALİŞAN

Türkiye kararını verdi... Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım… Bu millete yapacağınız daha çok hizmet var Allah’ın izniyle..

POLAT YAĞCI

Bir dönüm noktasını daha geride bıraktık... Hem milletimize hem devletimize hayırlı olsun. Bu süreçte oyunu kullanarak demokrasiye sahip çıkan herkese kendi adıma teşekkür ederim. Yine bu süreçte, özü sözü bir, düşüncesi ne olursa olsun rengini belli etmekten çekinmeyen herkesi tebrik ederim... Sonuçlar açıklanmadan bir kenarda çaktırmadan gizlenmeye çalışan, sessiz kalmayı tercih eden, ‘duruma göre’ pozisyon alan, kapalı kapılar ardında konuşurken cengaver kesilip, sosyal medyada ya da toplum içinde dut yemiş bülbüle dönen ve ‘SONUÇ KESİNLEŞTİKTEN SONRA’ destek ve bağlılık mesajları atan, fotoğraf paylaşan ‘arkadaşlar’, bu sonuç en çok da sizlere hayırlı olsun...

ŞAHAN GÖKBAKAR

Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi tebrik ederim. Getirdiği heyecan ve dinamizmden ötürü Muharrem İnce beyefendiyi de tebrik ederim. Bu güzel ülkenin hak ettiği seviyelere gelmesini cani gönülden temenni ederim… Türkiye’mize hayırlı olsun

TANYELİ

Yeni Türkiye… Çoğunluğun seçtiğine sisteme saygıda kusur edilmez, tebrik edilir. Avusturalya’dan nefes almadan takip ettim ve azimle, disiplinle hiç yılmadan bu mücadeleyi verenler kazandı. Türkiye'mize Hayırlı uğurlu olsun

ECE ERKEN

Ülkemiz için hayırlı olsun

SEDA SAYAN

Ben demiştim! Yola devam… Nerede kalmıştık?

SEVİM EMRE

Büyük Türkiye’min imanlı inançlı yüreği insan sevgisiyle dolu devrimci Cumhurbaşkanım en başta biz olmak üzere Türkiyem sizi seviyor bu millet sizi çok seviyor. Rabbim size sağlıklı bir ömür versin. Allah sizden razı olsun Allah’a emanet olun sizinle gurur duyuyorum. Rüyamda bu sonucu görmüştüm. Güzellikleri bana malum eden rabbime şükürler olsun.

GÜLBEN ERGEN

Ülkemiz için en hayırlısı olsun. Neşe ve huzurla yansısın hepimize... Çocuklarımız, şarkılarımız, umudumuz gülümsesin…

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