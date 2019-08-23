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Ünlüler Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

Türkiye'nin kanını donduran Emine Bulut cinayetine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimler de bu vahşi cinayete sessiz kalmadı.

Ünlüler Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

Türkiye'nin kanını donduran Emine Bulut cinayetine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimler de bu vahşi cinayete sessiz kalmadı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:17
Ünlüler Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

Kırıkkale'de eski eşi Fedai B. (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI
Fedai B., 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Eski karısıyla tartışma yaşayan Fedai B., yanındaki bıçakla Bulut'u kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Eşinin saldırısına uğrayan Emine Bulut'un çıkan görüntülerde "Ben ölmek istemiyorum" derken kızı da "Anne lütfen ölme" diye feryat etti. Vahşi kadın cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Twitter'da #EmineBulut etiketi altında on binlerce mesaj paylaşıldı. Fenerbahçe ve Trabzonspor, Emine Bulut için paylaşım yaptı. Aralarında Haluk Levent, Celil Nalcakan ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası Twitter hesaplarından şöyle tepkiler gösterdi:

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