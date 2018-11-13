Ünlü Youtuber Emre Özkan ve Kız Arkadaşı Hayatını Kaybetti

Video paylaşım sitesine yüklediği videolarla ünlenen Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti.

Bağcılar İstanbul Caddesi üzerideki bir stüdyoda sabah saat 06:00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

İçeri giren itfaiye ekipleri 2 kişinin yanmış cansız bedenini buldu. Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cesetlerin kimlikleri de tespit edildi. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu anlaşıldı.

Ünlü #Youtuber #EmreÖzkan ve kız arkadaşı #İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, #Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/S3b0mIvOeZ — Haber Editörü (@newsedpro) 13 Kasım 2018

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