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Ünlü Youtuber Emre Özkan ve Kız Arkadaşı Hayatını Kaybetti

Video paylaşım sitesine yüklediği videolarla ünlenen Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti.

Ünlü Youtuber Emre Özkan ve Kız Arkadaşı Hayatını Kaybetti

Video paylaşım sitesine yüklediği videolarla ünlenen Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti.

13 Kasım 2018 Salı 19:26
Ünlü Youtuber Emre Özkan ve Kız Arkadaşı Hayatını Kaybetti

Video paylaşım sitesine yüklediği videolarla ünlenen Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti.  

Bağcılar İstanbul Caddesi üzerideki bir stüdyoda sabah saat 06:00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. 

İçeri giren itfaiye ekipleri 2 kişinin yanmış cansız bedenini buldu. Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cesetlerin kimlikleri de tespit edildi. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu anlaşıldı.

Son dakika... ÃnlÃ¼ Youtuber Emre Ãzkan ve kÄ±z arkadaÅÄ± yangÄ±nda Ã¶ldÃ¼

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 20:55
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Yorumlar
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Seyfo 1 saat önce

Allah rahmet eylesin ölümlü dunya ünlüsü VS demeden sırayla her fani gibi yolculuk var.

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