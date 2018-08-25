ünlü türkücü ahmet çakar hayatını kaybetti

Rize'de sürücü kontrolünden çıkan araç, yaklaşık 40 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, aracın sürücüsü, Rize'nin sevilen atma türkücülerinden 29 yaşındaki Ahmet Çakar hayatını kaybetti.

Korkunç kaza bu sabah saat 05.00 saatlerinde Pehlivantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakar, kontrolündeki plakası henüz bilinmeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.





Kazada hurdaya dönen otomobil de çekiciyle bulunduğu dereden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kazada haytatını kaybeden atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, 2016 yılında Ankara'da katıldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a atma türkü söylemişti. Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.





Kaynaklar: Demirören Haber Ajansı

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