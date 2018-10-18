Ünlü Sunucu Mehmet Ali Erbil Yoğun Bakımda!

Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre; Mehmet Ali Erbil özel bir hastanede tedavi altına alındı. Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, kızı Sezin Erbil, 'Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil ama vücudunda kırıklar var.' ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil evinde rahatsızlandı. İstanbul Maslak'taki bir hastanede tedavi altına alınan Erbil'in kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Erbil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu iddia edilirken kızı, "Babam düştü" açıklamasında bulundu.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, basına yansıyan haberlerin ardından, "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil ama vücudunda kırıklar var." ifadelerini kullanarak açıklama yaptı.

Erbil'in menajeri Stelyo Pipis de Erbil'in düştüğünü ve kaburgalarının kırılması sonucu iç kanama geçirdiğini , şuan hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini söyledi.

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