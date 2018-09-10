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Ünlü Şarkıcının Evine Haciz Geldi... Eşyalar Kamyona Yükleniyor...

Martaş Nakliyat isimli nakliyat şirketinin piyasaya ve tedarikçilere olan borçları nedeniyle Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapılıyor.

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Ünlü Şarkıcının Evine Haciz Geldi... Eşyalar Kamyona Yükleniyor...

Martaş Nakliyat isimli nakliyat şirketinin piyasaya ve tedarikçilere olan borçları nedeniyle Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapılıyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:50
Ünlü Şarkıcının Evine Haciz Geldi... Eşyalar Kamyona Yükleniyor...

Martaş Nakliyat isimli nakliyat şirketinin piyasaya ve tedarikçilere olan borçları nedeniyle Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapılıyor.

Batık duruma gelen Martaş Lojistik Nakliyat isimli şirketin borçları nedeni ile Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapılıyor. Haciz memurları ve alacaklı şirket avukatları, Demet Akalın'ın evinde bulunan eşyalar için haciz işlemi yapıyor.

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Bir dönem Türkiye'nin en büyük lojistik ve nakliyat şirketlerinden biri iken, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayan Martaş Lojistik'te faaliyetler durma noktasına kadar geldi.

Kurt ailesine ait şirketin, piyasaya ve bankalara toplamda 150 milyon liraya yakın nakit borcu bulunuyor. 36 milyon liraya yakın alacaklı olan Turkuaz Petrol isimli şirket, bir süre önce haciz kararı aldı.

Alınan haciz kararı gereği bu sabah Demet Akalın ve Okan Kurt'un yaşadığı evde gidildi. Haczedilen eşyalar, kamyona yükleniyor.

Alacaklı şirketin avukatı Mustafa Büyükbaş, borçluların mal kaçırdığını üne sürerken, "Çok sayıda TIR ve çok değerli konumdaki Hadımköy'deki gayrimenkulün, yakınlarının üzerine kaydedildiğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 10.09.2018 16:54
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