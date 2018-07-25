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Ünlü Şarkıcının Annesi İntihara Teşebbüs Etti!..

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün annesi Gülnihal Açıkgöz’ün, kızlarına “Benimle ilgilenmiyorsunuz” notu bırakarak uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hadise'nin Annesi hastanelik olurken ünlü şarkıcının büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

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Ünlü Şarkıcının Annesi İntihara Teşebbüs Etti!..

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün annesi Gülnihal Açıkgöz’ün, kızlarına “Benimle ilgilenmiyorsunuz” notu bırakarak uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hadise'nin Annesi hastanelik olurken ünlü şarkıcının büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:48
Ünlü Şarkıcının Annesi İntihara Teşebbüs Etti!..

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün annesi Gülnihal Açıkgöz’ün, kızlarına “Benimle ilgilenmiyorsunuz” notu bırakarak uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hadise'nin Annesi hastanelik olurken ünlü şarkıcının büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.

Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor.

Kaynaklar;
Sabah

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 25.07.2018 11:20
Anahtar Kelimeler:
HadiseIntiharKalkıştıGülnihal Açıkgöz
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Kadın 56 dakika önce

Anneler bi süre sonra bebek gbi oluyolar ilgi sefkat istiyolar geçmiş olsun

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