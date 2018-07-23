Ünlü Şarkıcıların Adnan Oktar'dan Kaç Bin Lira Aldıkları Ortaya Çıktı!..

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen ve sahibi olduğu A9 isimli tv kanalında kedicikler ismi ile tanınan kadınlarla canlı yayınlar yapan Adnan Oktar yine A9 isimli TV kanalı'nın kuruluş yıl dönümünde sahneye çıkan ünlü şarkıcılara ne kadar para ödediği ortaya çıktı. Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı gibi isimlerin sahne aldığı kuruluş yıl dönümünde sahne alan Muazzez Ersoy Adnan Oktar için ''çok zarif bir beyfendi'' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü Şarkıcılar Adnan Oktar'dan Ne Kadar Para Aldı?

Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından gözler Adnan Oktar ile haşır neşir olan ünlülere çevrilmişti. Onur Akay, geceye katılan "ünlü" bir isimle konuştuğunu ve kaleme aldığı yazısında Muazzez Ersoy’un 150 bin TL, Muazzez Abacı’nın ise 100 bin TL ücret aldığını iddia etti.

Muazzez Ersoy'dan "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekânda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz malesef" açıklaması gelmişti.

KPSScafe.com.tr | Ankara