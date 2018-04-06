Ünlü Sanatçı Sevda Aydan Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin bir dönemine damga vuran Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanınan opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir Alsancak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Prof. Aydan'ın cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alaçatı Mezarlığına defnedilecek.

SEVDA AYDAN KİMDİR?

Sevda AYDAN, soprano, dizi oyuncusu (İstanbul 1930). Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962’de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.

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