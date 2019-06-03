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Ünlü Sanatçı İstanbul'un Fethine İşgal dedi

İstanbul'un fethiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yönetmen Onur Ünlü büyük tepki çekti.

Ünlü Sanatçı İstanbul'un Fethine İşgal dedi

İstanbul'un fethiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yönetmen Onur Ünlü büyük tepki çekti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:58
Ünlü Sanatçı İstanbul'un Fethine İşgal dedi

Yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul'un fethiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi.

İSTANBUL'UN FETHİNE 'İŞGAL' DEDİ

Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ünlü, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Ünlü, paylaşımında, İstanbul'un fethi için "işgal" ifadesini kullandı.

Onur Ünlü, paylaşımında, "Hiç kimseye tahammül etmek zorunda değilim, kimse de bana tahammül etmek zorunda değil. Öyleyse, İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevineceğim" diye yazdı.

İşte o paylaşım ve gelen tepkilerden bazıları:

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ünlü sanatçı istanbul un fethine işgal
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